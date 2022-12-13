В Петербурге задержан злоумышленник, угрожавший убийством мужчине в поликлинике

Было возбуждено уголовное дело по ч 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Полицейскими задержан мужчина, угрожавший убийством пациенту в поликлинике. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 14 февраля в поликлинике в доме 38 по Баскову переулку неизвестный угрожал убийством 65-летнему мужчине. У него при этом был предмет, похожий на пистолет. Было возбуждено уголовное дело по ч 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

У дома 15 по улице Чехова 21 февраля в 10:00 по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан 27-летний мужчина. У задержанного изъят сигнальный пистолет "Удар".

Накануне в Кудрово на стройке погибли двое рабочих после падения с высоты.

Фото: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти