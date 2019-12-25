В Ленобласти при обыске частного дома изъяли 44 куста конопли

Неоднократно судимый владелец плантации задержан.

В понедельник, 10 июля, с 7:55 до 11:20 в ходе проведения оперативно-профилактической операции опергруппой по месту жительства в частном доме в деревне Томарово Волосовского района Ленобласти задержан неоднократно судимый 48-летний мужчина. Подозреваемый осуществлял на дому культивирование растений, содержащих наркотические средства. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе проведения обыска были обнаружены и изъяты части наркосодержащих растений, а также 44 куста конопли и оборудование для культивирования.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению эпизодов преступной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что за четыре горшка конопли петербуржец заплатит штраф 3 тысячи рублей.

Фото: Piter.TV