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В Ленобласти при обыске частного дома изъяли 44 куста конопли
Сегодня, 10:56
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В Ленобласти при обыске частного дома изъяли 44 куста конопли

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Неоднократно судимый владелец плантации задержан.

В понедельник, 10 июля, с 7:55 до 11:20 в ходе проведения оперативно-профилактической операции опергруппой по месту жительства в частном доме в деревне Томарово Волосовского района Ленобласти задержан неоднократно судимый 48-летний мужчина. Подозреваемый осуществлял на дому культивирование растений, содержащих наркотические средства. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе проведения обыска были обнаружены и изъяты части наркосодержащих растений, а также 44 куста конопли и оборудование для культивирования.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению эпизодов преступной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что за четыре горшка конопли петербуржец заплатит штраф 3 тысячи рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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