За четыре горшка конопли петербуржец заплатит штраф 3 тысячи рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.
Мужчина незаконно культивировал коноплю. Четыре горшка с растениями были обнаружены 7 марта 2023 года при тушении пожара на втором этаже частного дома. Петербуржец вину признал, раскаялся, пояснял, что растил для себя.
Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.
В январе в Красном Селе нашли наркоплантацию в квартире.
Фото: Piter.tv
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