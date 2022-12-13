Растение обнаружили во время тушения пожара.

За четыре горшка конопли петербуржец заплатит штраф 3 тысячи рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Мужчина незаконно культивировал коноплю. Четыре горшка с растениями были обнаружены 7 марта 2023 года при тушении пожара на втором этаже частного дома. Петербуржец вину признал, раскаялся, пояснял, что растил для себя.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.

В январе в Красном Селе нашли наркоплантацию в квартире.

Фото: Piter.tv