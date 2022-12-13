В Красном Селе нашли наркоплантацию в квартире

В одной из комнат полицейские обнаружили и изъяли шесть кустов конопли, а также пакет готовой продукции – марихуаны весом почти 400 граммов.

В петербургской квартире полиция нашла наркоплантацию. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подпольный мини-огород был организован в квартире дома 14 по улице Лермонтова в городе Красное Село. В одной из комнат полицейские обнаружили и изъяли шесть кустов конопли, а также пакет готовой продукции – марихуаны весом почти 400 граммов. Хозяин квартиры, 24-летний ранее судимый мужчина, признался полицейским, что выращивал растения для личного потребления и иногда продавал своим знакомым.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

Также в Ленобласти будут судить двух петербуржцев, которые устроили нарколабораторию в деревне.

Фото: пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области