В Ленобласти будут судить двух петербуржцев, которые устроили нарколабораторию в деревне

В Кировском районе Ленобласти будут судить двух мужчин из Петербурга, которые устроили нарколабораторию в деревне. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
С 1 ноября 2021 по 2 декабря 2021 года в хозяйственной постройке, которую злоумышленники построили в одном из садоводств, мужчины открыли химическую лабораторию. Там они изготавливали мефедрон, а затем занимались сбытом.
Стражи порядка нашли в бытовке около килограмма готового наркотика, а также два литра "головокружительного" напитка.
Против бандитов завели уголовное дело. Их дело рассмотрит Кировский городской суд Ленинградской области.
Ранее на Piter.tv: в Невском районе у водителя каршеринга нашли наркотики и шприцы.
Фото: Piter.tv
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