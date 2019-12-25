В Ленобласти будут судить двух петербуржцев, которые устроили нарколабораторию в деревне

Стражи порядка нашли в бытовке около килограмма готового мефедрона и два литра жидкости с наркотиком.

В Кировском районе Ленобласти будут судить двух мужчин из Петербурга, которые устроили нарколабораторию в деревне. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

С 1 ноября 2021 по 2 декабря 2021 года в хозяйственной постройке, которую злоумышленники построили в одном из садоводств, мужчины открыли химическую лабораторию. Там они изготавливали мефедрон, а затем занимались сбытом.

Стражи порядка нашли в бытовке около килограмма готового наркотика, а также два литра "головокружительного" напитка.

Против бандитов завели уголовное дело. Их дело рассмотрит Кировский городской суд Ленинградской области.

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Фото: Piter.tv