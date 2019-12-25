В Невском районе у водителя каршеринга нашли наркотики и шприцы

Мужчина припарковался около парадной и зачем-то выстрелил в дверь.

Накануне, 28 декабря, стражи порядка задержали злоумышленника, в машине которого лежали наркотики. Добавим, что автомобиль не принадлежит водителю, он его арендовал в каршеринговом сервисе.

Злоумышленник баловался на Обуховской Обороны напротив дома № 142. Мужчина припарковался около парадной и зачем-то выстрелил в дверь. Свидетель случившегося, 37-летний начальник отдела приёма ГМП "Исаакиевский Собор", сделал замечание дебоширу, но тот не отреагировал и продолжил стрельбу.

Тогда очевидец вызвал полицию. Стражи порядка задержали 29-летнего жителя Петербурга. В автомобиле, которым управлял неадекват, нашли винтовку, коробку с пулями, наркотики и два шприца.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: у Ладожского вокзала задержали женщину с крупной партией наркотиков.

Фото: Pxhere