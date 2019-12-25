У Ладожского вокзала задержали женщину с крупной партией наркотиков

При присутствии понятых было обнаружено и изъято два больших свертка в изоленте черного цвета, внутри которых обнаружены 68 пакетиков с неизвестным веществом белого цвета.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга задержали женщину с крупной партией наркотиков. Подозреваемая планировала распространить запрещенные вещества через тайники-закладки на территории города. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Вблизи Ладожского вокзала по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержана 33-летняя петербурженка. При присутствии понятых было обнаружено и изъято два больших свертка в изоленте черного цвета, внутри которых обнаружены 68 пакетиков с неизвестным веществом белого цвета. По месту жительства женщины обнаружены 10 таблеток серого цвета, стеклянная тара и весы для взвешивания.

Возбуждено уголовное дело ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств".

Ранее полиция задержала петербурженку с 5 кг наркотиков.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте