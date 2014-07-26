Полиция задержала петербурженку с 5 кг наркотиков

Дома у подозреваемой изъято 322 расфасованные и подготовленные к сбыту закладки общей массой около 6 килограмм.

В Петербурге полицейские задержали женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Днём 24 декабря у дома по Лесному проспекту была задержана 31-летняя подозреваемая, осуществляющая перевозку и сбыт наркотических средств и психотропных веществ. У неё было изъято пять свертков общей массой более 4,9 килограмм наркотических средств (мефедрон).

Дома у подозреваемой изъято 322 расфасованные и подготовленные к сбыту закладки общей массой около 6 килограмм, которые будут исследованы в рамках экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее в квартире ещё одной петербурженки на Московском проспекте полицейские нашли мефедрон.

Фото и видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области