В Ленобласти задержан военнослужащий, который не вернулся на службу после отпуска

В марте военнослужащий убыл в отпуск сроком на 15 суток, 1 апреля он на службу не прибыл и к исполнению служебных обязанностей не приступил.

В Ленинградской области задержали военнослужащего, который после отпуска не вернулся на службу и был объявлен в федеральный розыск. Подробности стали известны Piter.tv.

В СНТ "Рощинский хутор" поселка Лебяжье Выборгского района Ленинградской области был задержан находящийся в федеральном розыске 31-летний петербуржец, обвиняемый в самовольном оставлении части или места службы.

В марте военнослужащий убыл в отпуск сроком на 15 суток, 1 апреля он на службу не прибыл и к исполнению служебных обязанностей не приступил. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Задержанный доставлен в дежурную часть ОМВД России по Выборгскому району Ленинградской области. Сообщено инициатору розыска.

Ранее мигранта с бутылкой бензина заподозрили в попытке поджога военкомата.

Фото: Piter.tv