В Ленобласти задержан военнослужащий, который не вернулся на службу после отпуска

В Ленинградской области задержали военнослужащего, который после отпуска не вернулся на службу и был объявлен в федеральный розыск. Подробности стали известны Piter.tv.
В СНТ "Рощинский хутор" поселка Лебяжье Выборгского района Ленинградской области был задержан находящийся в федеральном розыске 31-летний петербуржец, обвиняемый в самовольном оставлении части или места службы.
В марте военнослужащий убыл в отпуск сроком на 15 суток, 1 апреля он на службу не прибыл и к исполнению служебных обязанностей не приступил. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
Задержанный доставлен в дежурную часть ОМВД России по Выборгскому району Ленинградской области. Сообщено инициатору розыска.
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Фото: Piter.tv
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