  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти задержан военнослужащий, который не вернулся на службу после отпуска
Сегодня, 10:11
168
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти задержан военнослужащий, который не вернулся на службу после отпуска

0 0

В марте военнослужащий убыл в отпуск сроком на 15 суток, 1 апреля он на службу не прибыл и к исполнению служебных обязанностей не приступил.

В Ленинградской области задержали военнослужащего, который после отпуска не вернулся на службу и был объявлен в федеральный розыск. Подробности стали известны Piter.tv.

В СНТ "Рощинский хутор" поселка Лебяжье Выборгского района Ленинградской области был задержан находящийся в федеральном розыске 31-летний петербуржец, обвиняемый в самовольном оставлении части или места службы.

В марте военнослужащий убыл в отпуск сроком на 15 суток, 1 апреля он на службу не прибыл и к исполнению служебных обязанностей не приступил. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Задержанный доставлен в дежурную часть ОМВД России по Выборгскому району Ленинградской области. Сообщено инициатору розыска.

Ранее мигранта с бутылкой бензина заподозрили в попытке поджога военкомата.

Фото: Piter.tv

Теги: военный, служба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Mymngete Keretept
Сегодня 10:31

Привет, с 29 августа открыт набор в новый проект от Тинькова, там вы научитесь работать удаленно и хорошо зарабатывать. Подробности по ссылке ---- https://mub.me/baks

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии