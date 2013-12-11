Мигранта с бутылкой бензина заподозрили в попытке поджога военкомата

24-летнего иностранца обнаружил наряд росгвардейцев у военкомата на Большой Монетной улице.

Полицейские задержали в центре Северной столицы нелегального мигранта, который подозревается в попытке поджечь военкомат. Об этом пишет "Фонтанка".

24-летнего иностранца обнаружил наряд росгвардейцев у военкомата на Большой Монетной улице. Установлено, что задержанный прибыл на территорию России в марте. В его рюкзаке находилась пластиковая бутылка с жёлтой жидкостью и запахом бензина.

Мужчина доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что угроза взрыва военкомата в Московском районе обернулась уголовным делом для петербуржца.

Фото: Piter.TV