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Мигранта с бутылкой бензина заподозрили в попытке поджога военкомата
Сегодня, 12:11
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Мигранта с бутылкой бензина заподозрили в попытке поджога военкомата

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24-летнего иностранца обнаружил наряд росгвардейцев у военкомата на Большой Монетной улице.

Полицейские задержали в центре Северной столицы нелегального мигранта, который подозревается в попытке поджечь военкомат. Об этом пишет "Фонтанка".

24-летнего иностранца обнаружил наряд росгвардейцев у военкомата на Большой Монетной улице. Установлено, что задержанный прибыл на территорию России в марте. В его рюкзаке находилась пластиковая бутылка с жёлтой жидкостью и запахом бензина.

Мужчина доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что угроза взрыва военкомата в Московском районе обернулась уголовным делом для петербуржца.

Фото: Piter.TV

Теги: поджог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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