Угроза взрыва военкомата в Московском районе обернулась уголовным делом для петербуржца

В Московском районе Петербурга мужчина позвонил в военкомат и сообщил о том, что взорвет его. Правоохранители возбудили уголовное дело.

В субботу, 5 августа, в дежурную часть поступило сообщение от дежурного Военного комиссариата Московского района о том, что на их служебный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что в течение дня взорвет здание военкомата с помощью дрона.

Как стало известно Piter.TV, правоохранители задержали подозреваемого в квартире на Авиационной. Хулигана доставили в полицию и ко всему еще составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Кроме всего, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Ранее сообщалось, что обвиняемый в поджоге военкомата в Петербурге заключен под стражу.

Фото: Piter.TV