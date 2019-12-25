В Ленобласти задержан водитель автобуса за развращение 15-летней девочки на остановке

В Тосненском районе Ленобласти задержали водители автобуса по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 10 ноября обратилась мама несовершеннолетней девочки. Она рассказала, что вечером 10 ноября на остановке у дома по Заводской улице в деревне Новолисино 57-летний водитель автобуса совершил в отношении её 15-летней дочери развратные действия сексуального характера.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия). Подозреваемый был задержан вечером 12 ноября.
Ранее подросток надругался над маленькой девочкой на стадионе в посёлке Песочный.
Фото: Piter.TV
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