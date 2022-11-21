Подросток надругался над маленькой девочкой на стадионе в посёлке Песочный

Установлено, что к совершению преступления причастен 14-летний петербуржец.

В воскресенье, 12 ноября, в полицию обратилась женщина 1985 года рождения, заявив о том, что в августе 2023 года малознакомый по имени "Захар", находясь на стадионе, расположенном на улице Пионерской в посёлке Песочный, под угрозой применения насилия, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2013 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что к совершению преступления причастен 14-летний петербуржец. Проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Ленобласти заподозрила малознакомого в надругательстве над её детьми.

Фото: Piter.TV