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Подросток надругался над маленькой девочкой на стадионе в посёлке Песочный
Сегодня, 8:05
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Подросток надругался над маленькой девочкой на стадионе в посёлке Песочный

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Установлено, что к совершению преступления причастен 14-летний петербуржец.

В воскресенье, 12 ноября, в полицию обратилась женщина 1985 года рождения, заявив о том, что в августе 2023 года малознакомый по имени "Захар", находясь на стадионе, расположенном на улице Пионерской в посёлке Песочный, под угрозой применения насилия, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2013 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что к совершению преступления причастен 14-летний петербуржец. Проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Ленобласти заподозрила малознакомого в надругательстве над её детьми.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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