Задержан владелец гранаты, выброшенной в мусорный контейнер на Пискарёвском проспекте

Боеприпас изъят и уничтожен, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное хранение взрывного устройства.

Полиция Красногвардейского района задержала 45-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении боеприпаса. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, граната Ф1 была обнаружена 2 октября в мусорном контейнере у дома 145к2 на Пискарёвском проспекте.

Специалисты изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет на специальном полигоне. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен предполагаемый владелец — работающий водителем 45-летний мужчина. По словам задержанного, он приобрёл гранату в 2014 году в другом регионе. При уборке квартиры родственники случайно выбросили её вместе с мусором. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ").

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге возбуждено уголовное дело после драки у метро "Чернышевская".

Фото: Piter.TV