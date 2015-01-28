Задержан водитель Cadillac, который выехал на "встречку" на Рашетова

На мужчину составлены административные материалы.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали водителя автомобиля Cadillac за выезд на встречную полосу движение и проезд на "красный" сигнал светофора.

Факт нарушений на улице Рашетова в Выборгском районе заметили в социальных сетях. По "встречке" 40-летний мужчина совершал обгон другой машины. На него составлены административные материалы.

Напоминаем, ответственность за выезд на "встречку" предусматривает штраф 7,5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев, за проезд на запрещающий сигнал светофора – штраф 1,5 тыс. рублей. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: водитель Changan посадил за руль ребенка на проспекте Просвещения.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти