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Водитель Changan посадил за руль ребенка на проспекте Просвещения

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В отношении мужчины инспекторы ДПС вынесли административный штраф по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в размере 3 тыс. рублей.

В Петербурге задержан водитель автомобиля Changan, который посадил за руль малолетнего ребенка на проспекте Просвещения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону 25 июля. 

Нарушителя установили, им оказался 30-летний местный житель. С ним провели профилактическую беседу. В отношении мужчины инспекторы ДПС вынесли административный штраф по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в размере 3 тыс. рублей. 

Госавтоинспекция напоминает водителям, что дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения. Поэтому, если с вами в салоне находится маленький пассажир, всегда используйте детские удерживающие устройства. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что заехавший на тротуар таксист привлечен к ответственности в Петербурге. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: нарушение пдд, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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