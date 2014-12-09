Водитель Changan посадил за руль ребенка на проспекте Просвещения

В отношении мужчины инспекторы ДПС вынесли административный штраф по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в размере 3 тыс. рублей.

В Петербурге задержан водитель автомобиля Changan, который посадил за руль малолетнего ребенка на проспекте Просвещения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону 25 июля.

Нарушителя установили, им оказался 30-летний местный житель. С ним провели профилактическую беседу. В отношении мужчины инспекторы ДПС вынесли административный штраф по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в размере 3 тыс. рублей.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения. Поэтому, если с вами в салоне находится маленький пассажир, всегда используйте детские удерживающие устройства. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что заехавший на тротуар таксист привлечен к ответственности в Петербурге.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти