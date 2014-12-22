Заехавший на тротуар таксист привлечен к ответственности в Петербурге

Ответственность предусматривает штраф в размере 2 тыс. рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности таксиста, который ожидал пассажир, заехав на тротуар.

Видео, где водитель автомобиля Chery двигался по тротуару на Ленинском проспекте, распространилось в социальных сетях. Установлен 43-летний таксист, в отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. Ответственность предусматривает штраф в размере 2 тыс. рублей. С мужчиной провели профилактическую беседу.

Ранее на Piter.TV: с начала года в Петербурге и Ленобласти проверили 7 тыс. авто с иностранными госномерами.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти