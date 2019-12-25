Полиция задержала одного из участников конфликта у бара на Рубинштейна

Полиция продолжает поиски второго участника нападения.

Утром 22 июня, в 06:33, полиция Центрального района была уведомлена медиками травматологического пункта о том, что к ним обратился 48-летний мужчина из Мурино. Пострадавший рассказал, что у входа в заведение общественного питания, расположенное по адресу: ул. Рубинштейна, д. 14, он вступил в конфликт с двумя незнакомцами, один из которых направил на него аэрозольный пистолет и дважды выстрелил, вызвав химический ожог глаз, информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Получив необходимую медицинскую помощь, мужчина отправился домой. Позднее, в ночь на 23 июня, сотрудникам полиции удалось установить личность одного из злоумышленников и задержать его — это оказался 17-летний подросток из Петербурга.

По результатам расследования следователями было открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Юноша временно находится под арестом в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Полиция продолжает поиски второго участника нападения.

Ранее мы сообщили о том, что задержан участник дорожного конфликта на Вантовом мосту, проколовший ножом колесо чужого авто.

Фото: Piter.TV