Задержан избивший мужчину в новогоднюю ночь в Ломоносовском районе

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция задержала участника драки в Ломоносовском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Из квартиры дома 10 по бульвару Десантника Вадима Чугунова 1 января госпитализировали в больницу 44-летнего мужчину. По словам пострадавшего, его избил неизвестный во время конфликта в новогоднюю ночь на улице Современников в Новогорелово. Согласно заключению медиков, потерпевшему причинили тяжкий вред здоровью.

А 9 января около дома 14 по улице Токарева в Ломоносове по подозрению в совершении этого преступления задержали 49-летнего петербуржца. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленника поместили в изолятор.

Ранее на Piter.TV: шестеро мужчин подрались на Энгельса.

Фото: Piter.TV