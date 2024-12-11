Задержан избивший мужчину в новогоднюю ночь в Ломоносовском районе

Полиция задержала участника драки в Ломоносовском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Из квартиры дома 10 по бульвару Десантника Вадима Чугунова 1 января госпитализировали в больницу 44-летнего мужчину. По словам пострадавшего, его избил неизвестный во время конфликта в новогоднюю ночь на улице Современников в Новогорелово. Согласно заключению медиков, потерпевшему причинили тяжкий вред здоровью.
А 9 января около дома 14 по улице Токарева в Ломоносове по подозрению в совершении этого преступления задержали 49-летнего петербуржца. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленника поместили в изолятор.
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Фото: Piter.TV
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