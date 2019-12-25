Шестеро мужчин подрались на Энгельса

Участники драки собрались у входа в книжный магазин, где ожидали прибытия автобуса. Когда автобус прибыл, толпа людей вышла на улицу, где начался конфликт.

В субботу, 28 декабря, на проспекте Энгельса произошла массовая драка с участием шести мужчин. Участники драки собрались у входа в книжный магазин, где ожидали прибытия автобуса. Когда автобус прибыл, толпа людей вышла на улицу, где начался конфликт.

Проходящие мимо люди пытались разминуться, но агрессивные мужчины отказались делать это. Это привело к драке, в ходе которой серьезно пострадал 35-летний мужчина.

Когда прозвучала сирена, участники драчки исчезли. Один из пострадавших получил серьезные ранения. Медики осмотрели его и решили госпитализировать. У пострадавшего выявлены закрытые черепно-мозговые травмы и порез губы.

Ранее мы сообщили о том, что майор в отставке задержал прохожего, выстрелившего в пенсионера у метро "Проспект Большевиков".

Фото: Piter.TV