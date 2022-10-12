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На Савушкина курьер мошенников забрал у пенсионерки более 1 млн рублей
Сегодня, 10:30
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На Савушкина курьер мошенников забрал у пенсионерки более 1 млн рублей

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали тракториста, который подрабатывал курьером мошенников. Его жертвой стала пожилая женщина, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям еще в середине января обратилась 72-летняя жительница дома 107 по улице Савушкина, заявившая, что неизвестный в телефонном разговоре убедил ее передать курьеру почти 1,1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Около дома 9к1 по Беговой улице по подозрению в совершении этого преступления поймали 26-летнего тракториста из Мурино. Он помещен в изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка позвонила пожилой жертве своего мужа, который похитил у нее 14 тыс. рублей за якобы ремонт ноутбука. 

Фото: Piter.TV 

Теги: курьер мошенников, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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