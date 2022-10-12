На Савушкина курьер мошенников забрал у пенсионерки более 1 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали тракториста, который подрабатывал курьером мошенников. Его жертвой стала пожилая женщина, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям еще в середине января обратилась 72-летняя жительница дома 107 по улице Савушкина, заявившая, что неизвестный в телефонном разговоре убедил ее передать курьеру почти 1,1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Около дома 9к1 по Беговой улице по подозрению в совершении этого преступления поймали 26-летнего тракториста из Мурино. Он помещен в изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка позвонила пожилой жертве своего мужа, который похитил у нее 14 тыс. рублей за якобы ремонт ноутбука.

Фото: Piter.TV