Задержан телефонный мошенник из Тольятти, обманувший петербургского пенсионера

В ходе обыска у него изъято: 15 мобильных телефонов, 1 флэш-карта, 6 банковских карт, 31 sim-карта, 1 ноутбук, 4 жестких диска.

Сотрудниками полиции задержан телефонный мошенник из Тольятти, который летом 2022 году обманул пенсионера из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию в июле 2022 года обратился 73-летний пенсионер. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и убедил сообщить данные своих банковских карт и коды из сообщений. После этого с карты были списаны денежные средства в размере 483 897 рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

В Тольятти 1 марта 2023 года по подозрению в совершении этого преступления был задержан 41-летний неработающий, ранее неоднократно судимый местный житель. В ходе обыска у него изъято: 15 мобильных телефонов, 1 флэш-карта, 6 банковских карт, 31 sim-карта, 1 ноутбук, 4 жестких диска.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности.

Ранее в Петербурге бдительный сотрудник банка предотвратил мошенничество в отношении 89-летней пенсионерки.

Видео: МВД