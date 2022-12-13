В Петербурге бдительный сотрудник банка предотвратил мошенничество в отношении 89-летней пенсионерки

В полицию вечером 1 марта обратился сотрудник банка, который сообщил, что неизвестный мужчина с пожилой женщиной пытается оформить кредит.

В Петербурге сотрудник банка предотвратил мошеннические действия в отношении 89-летней пенсионерки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 1 марта обратился сотрудник банка, который сообщил, что неизвестный мужчина с пожилой женщиной пытается оформить кредит. Прибывшие полицейские задержали 54-летнего петербуржца, работающего разнорабочим.

По словам пенсионерки, в период с декабря 2022 по февраль 2023 из наволочки подушки в её квартире пропали 400 тысяч рублей. Деньги ей передала ей на временное хранение внучка. К данному преступлению оказался причастен задержанный мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге полиция пресекла деятельность интернет-мошенников, обманувших около 150 человек.

Фото: Piter.tv