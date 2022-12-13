В Петербурге полиция пресекла деятельность интернет-мошенников, обманувших около 150 человек

Средний чек покупки составлял 4-5 тысяч рублей. Позже, вскрыв посылку, покупатель обнаруживал лишь несколько тряпок себестоимостью 200-300 рублей.

Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали пятерых членов организованной группы, которые на протяжении последних четырех лет занимались обманом покупателей интернет-магазинов. Подозреваемыми оказались: два 32-летних организатора, 35-летний закупщик оптовых товаров, 29-летний создатель интернет-магазинов и 30-летний специалист по размещению и продвижению рекламы. Все они являются жителями Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мошенники в интернете создавали сайты онлайн-магазинов, предлагавших текстильную продукцию (женские платья, костюмы, а также шторы и постельное белье) хорошего качества, а также электронную технику (телевизионные антенны, ресиверы, криптовалютные кошельки, смарт-аксессуары к гаджетам) с привлекательными опциями или характеристиками. В реальности текстиль отшивался кустарным способом из дешевого сырья в городе Иваново. Дешевая электронная техника закупалась оптовыми партиями через торговых посредников из различных регионов РФ.

Для привлечения покупателей цены товаров на сайтах мошенников всегда были значительно ниже рыночных, а при приобретении сразу нескольких изделий предоставлялись скидки до 97%. Таких сайтов было создано больше 70. Рекламировались товары в популярных соцсетях.

Зайдя в интернет-магазин, покупатель добавлял в "Корзину" выбранные товары, вводил свои данные (номер телефона и имя) для обратной связи. После этого ему сразу же перезванивал работник для подтверждения заказа, и тут же начинал навязывать приобретение новых товаров. Зачастую покупатель соглашался. Доставка товаров осуществлялась посылкой, которую клиент получал после оплаты на почте. В смс ему приходил трек-номер почтовой посылки. После доставки посылки в почтовое отделение, сотрудник "колл-центра" уведомлял покупателя о том, что в случае отказа от ее получения, он будет обязан уплатить штраф и возместить все расходы компании. Оплата товара производилась до проверки содержимого посылки.

Средний чек покупки составлял 4-5 тысяч рублей. Позже, вскрыв посылку, покупатель обнаруживал лишь несколько тряпок себестоимостью 200-300 рублей. Если веса посылки не хватало, туда добавлялись пакеты с песком или землей. Полученная электронная техника не отвечала заявленным характеристикам либо вовсе не работала. Вернуть такие приобретения или денежные средства за них не представлялось возможным в связи с тем, что контакты интернет-магазина переставали работать.

В Петербурге от действий аферистов пострадали четверо человек. По их заявлениям возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Однако, проанализировав федеральные базы данных, следователи выяснили, что от действий интернет-мошенников пострадали около 150 человек из 30 регионов России. Петербургские следователи запросили у региональных коллег уголовные дела по всем этим фактам для объединения в одно производство.

В квартирах задержанных и арендуемых ими офисах полицейскими изъяты 2 миллиона рублей, компьютерная техника с базами данных клиентов, 2 автомобиля и мешки с образцами продаваемой продукции.

В противоправную деятельность были вовлечены десятки человек: помимо существовавшего пошивочного цеха в Ивановской области, обнаружены склады на территории Москвы и Московской области, а из Республики Молдова и Республики Татарстан осуществлялась работа так называемых "колл-центров".

Расследование продолжается.

Фото и видео: МВД