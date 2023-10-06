В Петербурге задержали подозреваемого в получении взятки судебного пристава

В мае прошлого года 40-летняя женщина получила через посредника 160 тыс. рублей.

Экономическая полиция задержала судебного пристава одного из районных подразделений Ленобласти, подозреваемого в получении взятки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По оперативным данным, в мае прошлого года 40-летняя женщина, являясь должностным лицом, получила через посредника 160 тыс. рублей за прекращение исполнительного производства в отношении мужчины и снятие с него ограничений на выезд за пределы РФ. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге завершено расследование дела о взятке 8 млн рублей сотрудникам МВД.

Фото: Piter.TV