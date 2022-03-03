В Петербурге завершено расследование дела о взятке 8 млн рублей сотрудникам МВД

К ответственности привлекаются бывшие начальник следственного отдела и следователь ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Северной столице завершили расследование уголовного дела о крупной взятке для бывших сотрудников следственного отдела петербургской полиции. К делу в качестве обвиняемых привлечены экс-глава ГСУ ГУ МВД и следователь. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие установило, что фигуранты дела не позднее ноября 2023-го года передали через посредника требование о передаче взятки в размере 8 млн. рублей. Адресат – женщина, которая в тот момент проходила свидетелем по делу и могла сама стать одной из фигурантов. Тем не менее о требовании она сообщила в полицию, после чего в ходе оперативно-розыскных мероприятий оба коррупционера были задержаны.

Бывшим сотрудникам МВД избрали меры пресечения, однако вину в совершении преступления ни один из них до сих пор не признал. В настоящий момент уголовное дело ждет утверждения обвинительного заключения и передачи его в суд.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО начальника ГАИ из Петербурга за подозрение в передаче взятки.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу