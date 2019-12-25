Задержан студент, причастный к обману пожилой петербурженки на 5 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители задержали первокурсника, который работал на мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района 4 декабря обратилась 72-летняя женщина с улицы Бабушкина. По словам пенсионерки, под легендой о сохранности квартиры и декларировании денежных средств неизвестные убедили ее продать за 5,1 млн рублей жилище на Дальневосточном проспекте. После этого, встретившись с курьером, потерпевшая отдала ему 5 млн рублей, полученных в результате продажи недвижимости. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне на улице Крупской по подозрению в совершении преступления поймали 18-летнего студента. Расследование дела продолжается.

Фото: пресс-служба МВД России