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Задержан нетрезвый стрелок с улицы Рубинштейна
Сегодня, 10:23
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Задержан нетрезвый стрелок с улицы Рубинштейна

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Центрального района задержали стрелка с улицы Рубинштейна. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 11 сентября поступила информация от жительницы дома 25 по улице Рубинштейна о том, что у подъезда сосед стреляет в воздух из пистолета. 

Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы в квартире по подозрению в причастности к инциденту задержал находившегося в состоянии алкогольного опьянения 47-летнего местного жителя. Он из хулиганских побуждений из аэрозольного пистолета произвел выстрел в воздух. 

Пистолет изъяли, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Наставников петербуржец стрелял по воробьям. 

Фото: Piter.TV 

Теги: стрелял в воздух, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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