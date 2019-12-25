Задержан нетрезвый стрелок с улицы Рубинштейна

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Центрального района задержали стрелка с улицы Рубинштейна. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 сентября поступила информация от жительницы дома 25 по улице Рубинштейна о том, что у подъезда сосед стреляет в воздух из пистолета.

Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы в квартире по подозрению в причастности к инциденту задержал находившегося в состоянии алкогольного опьянения 47-летнего местного жителя. Он из хулиганских побуждений из аэрозольного пистолета произвел выстрел в воздух.

Пистолет изъяли, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Фото: Piter.TV