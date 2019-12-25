На проспекте Наставников петербуржец стрелял по воробьям

Злоумышленника поместили в изолятор.

В Петербурге 62-летний мужчина стрелял по воробьям. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), пишет "Фонтанка".

Утром 12 сентября в полицию обратился горожанин и заявил, что у алкомаркета на проспекте Наставников, 19, неизвестный открыл стрельбу. Наряд задержал нетрезвого мужчину с травматической "Стрелой". Его доставили в 13-й отдел.

Было установлено, что у стрелка также есть ружье "Беркут". У него есть разрешение на оружие.

Злоумышленника поместили в изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге школьника подозревают в стрельбе по окнам военного объекта.

Фото: Piter.TV