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На проспекте Наставников петербуржец стрелял по воробьям
Сегодня, 9:03
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На проспекте Наставников петербуржец стрелял по воробьям

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Злоумышленника поместили в изолятор.

В Петербурге 62-летний мужчина стрелял по воробьям. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), пишет "Фонтанка". 

Утром 12 сентября в полицию обратился горожанин и заявил, что у алкомаркета на проспекте Наставников, 19, неизвестный открыл стрельбу. Наряд задержал нетрезвого мужчину с травматической "Стрелой". Его доставили в 13-й отдел. 

Было установлено, что у стрелка также есть ружье "Беркут". У него есть разрешение на оружие. 

Злоумышленника поместили в изолятор. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге школьника подозревают в стрельбе по окнам военного объекта. 

Фото: Piter.TV  

Теги: проспект наставников, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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