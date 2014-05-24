В Петербурге школьника подозревают в стрельбе по окнам военного объекта

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Задержан 14-летний петербуржец, подозреваемый в стрельбе по окнам Регионального центра психологической работы Ленинградского военного округа в Подъездном переулке. Об этом пишет "Фонтанка".

В полицию 19 августа обратились с информацией о том, что неизвестный открыл стрельбу рядом со зданием, в котором работают военные психологи. Повредилось стекло на четвертом этаже. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанный школьник признал свою вину и рассказал, что хотел протестировать пневматический пистолет, приобретенный на маркетплейсе. Он не знал, что в здании находится центр психологической работы ЛенВО.

Пистолет у подростка изъяли, семиклассника отпустили под подписку.

Ранее на Piter.TV: в Кировске нетрезвый мужчина стрелял по прохожим.

Фото: Piter.TV