В Петербурге школьника подозревают в стрельбе по окнам военного объекта

Задержан 14-летний петербуржец, подозреваемый в стрельбе по окнам Регионального центра психологической работы Ленинградского военного округа в Подъездном переулке. Об этом пишет "Фонтанка".
В полицию 19 августа обратились с информацией о том, что неизвестный открыл стрельбу рядом со зданием, в котором работают военные психологи. Повредилось стекло на четвертом этаже. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Задержанный школьник признал свою вину и рассказал, что хотел протестировать пневматический пистолет, приобретенный на маркетплейсе. Он не знал, что в здании находится центр психологической работы ЛенВО.
Пистолет у подростка изъяли, семиклассника отпустили под подписку.
Ранее на Piter.TV: в Кировске нетрезвый мужчина стрелял по прохожим.
Фото: Piter.TV
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