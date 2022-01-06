Подозреваемый в стрельбе в автобусе на улице Черкасова задержан

Оружие было изъято.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в автобусе на улице Черкасова. Предполагаемым злоумышленником оказался 22-летний молодой человек, пишет "Фонтанка".

Напомним, задержанный несколько раз выстрелил в водителя транспортного средства из пневматического пистолета. После этого неадекват разбил стекло и покинул салон через открытое окно.

В результате случившегося никто не пострадал. Оружие было изъято, в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Известно, что 3 года назад он получил условный срок за наркотики.

Ранее на Piter.TV: устроившему стрельбу в ресторане на Московском проспекте вынесли приговор.

Фото: Piter.TV