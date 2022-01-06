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Подозреваемый в стрельбе в автобусе на улице Черкасова задержан
Сегодня, 10:49
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Подозреваемый в стрельбе в автобусе на улице Черкасова задержан

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Оружие было изъято.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в автобусе на улице Черкасова. Предполагаемым злоумышленником оказался 22-летний молодой человек, пишет "Фонтанка". 

Напомним, задержанный несколько раз выстрелил в водителя транспортного средства из пневматического пистолета. После этого неадекват разбил стекло и покинул салон через открытое окно. 

В результате случившегося никто не пострадал. Оружие было изъято, в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Известно, что 3 года назад он получил условный срок за наркотики. 

Ранее на Piter.TV: устроившему стрельбу в ресторане на Московском проспекте вынесли приговор. 

Фото: Piter.TV

Теги: стрельба в автобусе, улица черкасова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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