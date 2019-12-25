Полиция разыскивает агрессивного пассажира автобуса с улицы Черкасова

Один из пассажиров несколько раз выстрелил в сторону водителя из травматического пистолета.

Полиция разыскивает агрессивного пассажира, стрелявшего в водителя автобуса из травмата на улице Черкасова. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня в 6 утра в полицию поступило сообщение о том, что в автобусе, остановившемся на улице Черкасова, пассажир несколько раз выстрелил в водителя.

Прибывшими полицейскими было установлено, что один из пассажиров несколько раз выстрелил в сторону водителя из травматического пистолета, после чего разбил два окна и покинул салон автобуса через открытое окно.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Со слов очевидцев, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину разыскивают.

Фото: Piter.tv