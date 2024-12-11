Задержан серийный вор из Красносельского района

Задержанный изобличен в совершении еще 8 краж на территории Красносельского района.

Полицейские задержали серийного вора, совершавшего хищения денежных средств из торговых "точек" в Красносельском районе.

Около часа ночи 22 января в полицию поступило сообщение о том, что кто-то путем взлома входных дверей проник в помещение магазина, расположенного в доме 88 по Петергофскому шоссе, откуда из металлического ящика похитил 62 627 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В этот же день в 15:20 в доме 23 по проспекту Буденного по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый 39-летний местный житель. Похищенное было частично изъято.

Задержанный изобличен в совершении еще 8 краж на территории Красносельского района.

В июле 2024 года им было совершено хищение 40 385 рублей из аптечного киоска в доме 84 по Петергофскому шоссе.

В августе фигурант украл деньги, а также имущество из аптеки в поселке Сергиево, из помещения бани в доме 1 на Российским бульваре, а также станции техобслуживания, расположенной на проспекте Будённого на общую сумму около 80 тысяч рублей.

Кроме того, в октябре и декабре 2024 года мужчина украл около 400 тысяч рублей из двух магазинов и двух аптек на Петергофском шоссе и на улице Партизана Германа.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

На Партизана Германа неизвестный забрал из рюкзака второклассницы телефон.

Фото: Piter.tv