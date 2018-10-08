В лесном массиве под Всеволожском задержан наркосбытчик с почти 180 граммами "синтетики"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для задержанного.

В понедельник, 13 июля, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Всеволожскому району провели спецоперацию на основании оперативной информации. В лесном массиве был задержан 23-летний неработающий местный житель, которого подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у мужчины камнеобразное вещество темного цвета весом 179,5 грамма. Проведенная экспертиза подтвердила, что находка является синтетическим наркотиком.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская полиция пресекла деятельность интернет-магазина по продаже "синтетики".

Фото: Piter.TV