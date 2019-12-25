Росгвардейцы обнаружили разыскиваемую машину на Богатырском проспекте

Ранее авто использовали при совершении мошенничества.

Росгвардейцы Приморского района обнаружили разыскиваемый преступный автомобиль Skoda Octavia. Машину и водителя передали сотрудникам ГАИ, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 26 ноября сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что на Богатырском проспекте заметили объявленную в розыск иномарку. Ранее авто использовали при совершении мошенничества. Спустя 5 минут был задержан 51-летний владелец машины.

Ранее на Piter.TV: ФСБ раскрыла мошенническую схему в сфере лесопользования в Ленобласти. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Фото: пресс-служба Росгвардии