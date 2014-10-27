Сотрудники ГАИ задержали распространителя "синтетики" под Петербургом

В квартире задержанного на Колтушском шоссе изъяли еще 19 свертков черного цвета.

Сотрудники Госавтоинспекции Всеволожского района задержали распространителя "синтетики" на трассе "Сортавала". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 9 декабря был обнаружен припаркованный автомобиль Fiat, 54-летний водитель которого при виде полицейских начал вести себя нервно. Во время осмотра машины нашли свертки с неизвестным веществом. Согласно экспертизе в пакетиках находилось наркотическое средство синтетического происхождения.

В квартире задержанного на Колтушском шоссе изъяли еще 19 свертков черного цвета общей массой около 4,3 тыс. граммов. Там также находилась "синтетика".

Фото: Piter.TV