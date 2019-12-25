Полиция задержала распылившего газ в салон автомобиля с ребенком в Мурино

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские Всеволожского района задержали мужчину, который распылил газ в салон автомобиля в Мурино. Там находился ребенок, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 5 августа поступила информация от 44-летнего местного жителя о том, что возле дома по Ручьевскому проспекту неизвестный распылил газ в его машину. На месте по "горячим следам" поймали 26-летнего подозреваемого.

Между водителями случился конфликт из-за очередности проезда во дворе. В ходе ссоры злоумышленник применил газовый баллончик. Позже выяснилось, что в больницу госпитализировали восьмилетнего мальчика с термическим ожогом глаз. Его уже вернули домой.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

