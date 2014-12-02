В травмпункте на Камышовой произошла драка между врачом и пациентом

По факту инцидента от обеих сторон приняты заявления.

Полиция Приморского района проводит проверку по факту конфликта в поликлинике. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 августа поступило сообщение о конфликте между 27-летним пациентом и 39-летним врачом в травмпункте поликлиники, расположенной в доме 50 по Камышовой улице.

Как установили полицейские, пациент обратился за медицинской помощью, но так как он не предоставил документов, удостоверяющих личность, врач отказал ему в осмотре. Между пациентом и врачом произошел словесный конфликт, переросший во взаимную потасовку.

По факту инцидента от обеих сторон приняты заявления.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)