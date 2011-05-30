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Полиция задержала участников массовой драки в поселке Поляны
Сегодня, 11:44
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Полиция задержала участников массовой драки в поселке Поляны

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Ссора возникла между двумя разными компаниями.

Полиция Выборгского района задержала четверых мужчин, подозреваемых в хулиганстве. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 28 июля поступило сообщение о том, что на Выборгском шоссе в поселке Поляны произошла драка. Ссора возникла между двумя разными компаниями. 

В тот же день поймали подозреваемых в возрасте от 19 до 29 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском сквере мужчина избил до смерти знакомого. Заведено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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