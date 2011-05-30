Полиция задержала участников массовой драки в поселке Поляны

Ссора возникла между двумя разными компаниями.

Полиция Выборгского района задержала четверых мужчин, подозреваемых в хулиганстве. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 28 июля поступило сообщение о том, что на Выборгском шоссе в поселке Поляны произошла драка. Ссора возникла между двумя разными компаниями.

В тот же день поймали подозреваемых в возрасте от 19 до 29 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском сквере мужчина избил до смерти знакомого. Заведено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Фото: Piter.TV