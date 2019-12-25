В Мурино ребёнок пострадал во время конфликта взрослых

Мальчик был в салоне автомобиля, в открытое окно которого распылили перцовый баллончик.

Врачи Педиатрического университета оказали помощь ребёнку, пострадавшему в результате конфликта взрослых в Мурино. Подробностями поделились в пресс-службе медицинского учреждения.

Мальчика доставили в клинику 5 августа с подозрением на ожог роговицы и конъюнктивального мешка. По имеющимся данным, мальчик был в салоне автомобиля, в открытое окно которого распылили перцовый баллончик. Произошло это в ходе конфликта взрослых.

У ребёнка появилось жжение в глазах и светобоязнь. Отец вместе с прохожими промыли мальчику глаза молоком. Однако, как подчеркнули офтальмологи СПбГПМУ, делать этого было не нужно, так как молоко не способно нейтрализовать капсаицин – основное жгучее вещество в перцовом баллончике. Наоборот, молоко может оставить пленку на поверхности глаза и вызвать дополнительное раздражение. В такой ситуации необходимо промыть глаза водой и обратиться за медицинской помощью.

В отделении офтальмологии Педиатрического университета пострадавшему оказали необходимую помощь. Сейчас состояние мальчика удовлетворительное, его выписали домой.

Телефонограмму об инциденте сотрудники клиники передали в полицию.

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Фото: Piter.tv