На проспекте Просвещения со стрельбой останавливали пьяного водителя без прав

Суд назначил мужчине наказание в виде ареста сроком на 12 суток.

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти с применением огнестрельного оружия остановили машину и задержали правонарушителя. Водитель был нетрезвым, сообщила официальный представитель полиции Ирина Волк 11 марта.

Управлявшего иномаркой попросили остановиться для проверки документов, но он не подчинился и увеличил скорость. Тогда правоохранители начали преследование. Лихач опасно маневрировал, чем создавал угрозу жизни и здоровью окружающих. Автомобиль в итоге встал на проспекте Просвещения, за рулем находился 23-летний местный житель, не имевший права управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.

В отношении нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных шестью статьями КоАП РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде ареста сроком на 12 суток. Машина, которая принадлежит его матери, помещена на спецстоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе пьяного студента на каршеринге задерживали с применением оружия.

Видео: Telegram / Ирина Волк