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На проспекте Просвещения со стрельбой останавливали пьяного водителя без прав

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Суд назначил мужчине наказание в виде ареста сроком на 12 суток.

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти с применением огнестрельного оружия остановили машину и задержали правонарушителя. Водитель был нетрезвым, сообщила официальный представитель полиции Ирина Волк 11 марта. 

Управлявшего иномаркой попросили остановиться для проверки документов, но он не подчинился и увеличил скорость. Тогда правоохранители начали преследование. Лихач опасно маневрировал, чем создавал угрозу жизни и здоровью окружающих. Автомобиль в итоге встал на проспекте Просвещения, за рулем находился 23-летний местный житель, не имевший права управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. 

В отношении нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных шестью статьями КоАП РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде ареста сроком на 12 суток. Машина, которая принадлежит его матери, помещена на спецстоянку. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе пьяного студента на каршеринге задерживали с применением оружия. 

Видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: проспект просвещения, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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