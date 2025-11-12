  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:15
43
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Задержан подозреваемый в убийстве возле магазина в Московском районе

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Следователи и полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве в ходе драки у магазина. Об этом рассказали 12 ноября в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Вечером 8 ноября потерпевший заметил, как незнакомец похитил алкоголь и выбежал на улицу. Первый попытался остановить злоумышленника, но тот во время потасовки ударил его ножом. Раненный скончался в больнице. 

Преступником оказался местный житель 1994 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: двое молодых людей устроили погром и напали с ножом на знакомую в отеле в центре Петербурга. 

Видео: пресс-служба СК РФ

Теги: московский район, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии