Задержан подозреваемый в убийстве возле магазина в Московском районе

Следователи и полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве в ходе драки у магазина. Об этом рассказали 12 ноября в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Вечером 8 ноября потерпевший заметил, как незнакомец похитил алкоголь и выбежал на улицу. Первый попытался остановить злоумышленника, но тот во время потасовки ударил его ножом. Раненный скончался в больнице.

Преступником оказался местный житель 1994 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Видео: пресс-служба СК РФ