Задержан мужчина, ударивший бутылкой сотрудника магазина на проспекте Металлистов

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полицейские Калининского района задержали подозреваемого в разбое, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 1 октября.

Из травмпункта 27 сентября в полицию поступила информация о том, что 26 сентября к ним с рубленной раной лобной области головы, в состоянии средней степени тяжести, был доставлен мужчина 1977 года рождения.

Правоохранители установили, что около дома 96 по проспекту Металлистов при попытке пресечения кражи из сетевого магазина по торговле алкогольной продукцией, который расположен в доме 100 по проспекту Металлистов, пострадавший получил удар бутылкой по голове.

Уже 29 сентября у дома 23/20 по Кондратьевскому проспекту по подозрению в совершении этого преступления задержали 40-летнего выходца из Северокавказского региона. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее на Piter.TV: неизвестные разбили бутылку об голову 18-летнего продавца в магазине на Демьяна Бедного.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти