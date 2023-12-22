Пенсионер пытался удержать похитителя у дома, однако воришка, оставив похищенное, скрылся.

Полицейскими задержан подозреваемый в покушении на кражу из квартиры в Невском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 31 мая в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что со стороны двора неизвестный через окно её квартиры, расположенной на 1 этаже в доме 8 по улице Шелгунова, похитил системный блок и монитор. В этот же день с заявлением в полицию обратился её муж- пенсионер. Мужчина пояснил, что пытался удержать похитителя у дома, однако воришка, оставив похищенное, скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Утром 2 июня у дома 17 по Рыбацкому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее неоднократно судимый неработающий 31-летний житель Колпино.

Ранее петербуржец зашел в незапертую квартиру и похитил 85 тысяч рублей. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной особого режима.

Фото: Piter.tv