Мужчина напал на пенсионера и отобрал у него сумку.

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в нападении на пенсионера в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 31 марта в МВД обратился 72-летний пенсионер который сообщил, что в парадной дома 60 по Народной улице на него напал неизвестный и отобрал сумку, в которой находились 2 000 рублей и личные вещи.

Вечером 1 апреля дома 59 по проспекту Большевиков по подозрению в причастности к этому преступлению задержан 33-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее рецидивисты ограбили жителя Мурино в доме на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv