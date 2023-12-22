Рецидивисты ограбили жителя Мурино в доме на Невском проспекте

Их оперативно задержали.

Полицейские раскрыли дело о грабеже в парадной дома на Невском проспекте. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 31 марта в полицию Центрального района обратился 29-летний житель Мурино, который сообщил, что двое малознакомых на лестничной клетке одной из парадных дома 130 по Невскому проспекту избили его и отобрали наушники, банковские карты.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое неработающих, 25 и 27 лет. В прошлом оба неоднократно были судимы, в том числе, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбои.

Фото: МВД

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Ранее в Кронштадте задержали двух подозреваемых в грабеже мужчин.

Фото: Piter.tv