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Рецидивисты ограбили жителя Мурино в доме на Невском проспекте
Сегодня, 11:08
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Рецидивисты ограбили жителя Мурино в доме на Невском проспекте

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Их оперативно задержали.

Полицейские раскрыли дело о грабеже в парадной дома на Невском проспекте. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 31 марта в полицию Центрального района обратился 29-летний житель Мурино, который сообщил, что двое малознакомых на лестничной клетке одной из парадных дома 130 по Невскому проспекту избили его и отобрали наушники, банковские карты.      

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое неработающих, 25 и 27 лет. В прошлом оба неоднократно были судимы, в том числе, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбои.

Фото: МВД

 Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Ранее в Кронштадте задержали двух подозреваемых в грабеже мужчин.

Фото: Piter.tv

Теги: грабеж, невский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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