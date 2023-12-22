В Кронштадте задержали двух подозреваемых в грабеже мужчин

У дома 2 по улице Зосимова по "горячим" следам наряд ГИБДД задержал подозреваемых в грабеже и доставил их в полицию.

В полицию Кронштадта 29 марта от 57-летнего местного жителя поступила информация о том, что в квартире дома 9 по улице Зосимова его избили несколько человек и забрали телевизор и видеомагнитофон. Об этом 31 марта рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что вечером того дня после распития спиртных напитков, на фоне внезапно возникшего конфликта, двое неработающих и ранее судимых мужчин в возрасте 32 и 40 лет, находясь в гостях в квартире потерпевшего, избили его и похитили телевизор марки "Вестол" и DVD-плеер.

У дома 2 по улице Зосимова по "горячим" следам наряд ГИБДД задержал подозреваемых в грабеже и доставил их в полицию. Пострадавшего после оказания медицинской помощи отпустили домой. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

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Фото: Piter.TV