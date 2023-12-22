В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на школьников

В отношении 40-летнего задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В полицию Приморского района 10 февраля обратилась женщина и сообщила, что в этот же день на пересечении Планерной улицы и проспекта Авиаконструкторов, после общения с неизвестным, пропал ее 11-летний сын. Спустя несколько минут 40-летнего подозреваемого задержали у дома 22 по проспекту Авиаконструкторов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что во время прогулки сын заявительницы и его приятель зашли погреться в подъезд дома 53к2 по Планерной улице, где к ним подошел мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и потребовал деньги. Мальчик отдал 100 рублей, после чего злоумышленник отпустил второго домой, а первого повел к себе в квартиру. В тот же момент ребенку позвонила мама, мужчина испугался и отпустил его.

В отношении 40-летнего задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV