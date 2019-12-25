Задержан подозреваемый в изнасилованиях двух женщин в Кудрово в 2019 году

От насильника в 2019 году пострадали 58-летняя и 31-летняя женщины.

В Шушарах задержали мужчину, подозреваемого в двух изнасилованиях на территории Кудрово в 2019 году. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Так, 29 июня 2019 года около пяти часов вечера в массиве Кудрово мужчина изнасиловал женщину 1960 года рождения (на тот момент 58 лет). Он угрожал ей "проломить голову" булыжником, если его требования не будут выполнены. После этого он повалил её на землю и изнасиловал. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Затем 14 июля 2019 года в Кудрово в период с 12:00 до 15:00 мужчина под угрозой расправы изнасиловал 31-летнюю женщину. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных преступлений 19 октября 2021 года в Шушарах был задержан 33-летний гражданин Узбекистана. Он был изобличен в указанных преступлениях.

Ранее в Ленобласти сторож вступил в половые отношения с 16-летней и выложил в соцсеть интимное видео с ней.

Фото: Piter.tv