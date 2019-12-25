В Ленобласти сторож вступил в половые отношения с 16-летней и выложил в соцсеть интимное видео с ней

Он вступил в половое сношение с девушкой по обоюдному согласию.

В Ленобласти 20-летнего ночного школьного сторожа подозревают в интимной связи с несовершеннолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 19 октября обратилась мама девочки. Она сообщила, что в июле 2021 года в деревне Бокситогорского района Ленобласти 20-летний П. по обоюдному согласию вступил в половое сношение с ее 16-летней дочерью. Также он разместил видео интимного характера с ее участием в социальной сети "ВКонтакте".

По подозрению в совершении данных преступлений, задержан П., ночной сторож школы, проживающий в Тихвинском районе. Подозреваемый опрошен, отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv